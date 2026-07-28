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Невимовна втрата: у Хоросткові попрощаються з випускником Арсеном Ковальським

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У Хоросткові повідомили про передчасну смерть учня та випускника 9 класу Ліцею №1 Арсена Ковальського.

Дирекція, педагогічний та учнівський колективи навчального закладу висловили щирі співчуття рідним і близьким юнака.

«Неможливо знайти слова, які б змогли полегшити біль такої непоправної втрати», — зазначили у ліцеї.

Педагоги та однокласники згадують Арсена як частину шкільної родини та наголошують, що світла пам’ять про нього назавжди залишиться у їхніх серцях.

Колектив ліцею розділяє біль втрати з родиною та бажає близьким сил пережити важкий час.

Вічна і світла пам’ять Арсену. 🕯️

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