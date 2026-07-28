Поблизу Почаєва археологи знайшли сотні артефактів XVI–XVII століть

На території історичної Орлі (Вірлі) поблизу Свято-Юріївського монастиря Православної церкви України завершилися археологічні дослідження, які тривали з 19 по 25 липня в межах міжнародного проєкту «AMPHORA-Україна».

Експедицію організували за участі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, Міністерства культури України, Інституту археології НАН України, Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба», Спілки археологів України та британських партнерів.

Головною метою досліджень став пошук резиденції волинської шляхтянки Ганни Гойської (Гостської) — власниці Орлі, ім’я якої пов’язане з історією Почаївської чудотворної ікони Божої Матері. За історичними джерелами, саме в Орлі святиня зберігалася 38 років — з 1559 до 1597 року, а в XVI столітті тут існував кам’яний замок, зруйнований у 1675 році.

Під час експедиції археологи заклали три розкопи та виявили потужний культурний шар XVI – початку XVII століття, що свідчить про активне життя на цій території в ранньомодерний період.

Також дослідники знайшли сотні артефактів, серед яких фрагменти керамічного посуду, пічних кахлів, металеві вироби, монети та інші предмети побуту. Науковці зазначають, що ці знахідки допоможуть краще відтворити повсякденне життя мешканців давньої Орлі.

Окрім археологічних робіт, у межах проєкту для військових ветеранів та членів їхніх родин організували екскурсії історичними пам’ятками Кременця, Почаєва та Божої гори.