🚎 Тролейбус №7 у Тернополі змінить маршрут через ремонт шляхопроводу

У Тернополі тимчасово змінять маршрут тролейбуса №7 через ремонт шляхопроводу на вулиці Бродівській.

🚧 Із 16:00 29 липня на Бродівській розпочнеться другий етап поточного ремонту шляхопроводу через залізничну колію. Через роботи частково перекриють смуги руху в напрямку від Тернополя до села Біла.

У напрямку Центрального ринку тролейбус №7 курсуватиме через шляхопровід на вул. Бродівській.

У зворотному напрямку транспорт їхатиме від Центрального ринку через вул. Збаразьку та просп. Злуки, без заїзду на вулиці Бродівську, Поліську, Дениса Лукіяновича, Промислову та Лозовецьку. Після цього тролейбус продовжить рух за своїм маршрутом.

📅 За попереднім планом, часткове обмеження руху триватиме до 20 серпня 2026 року.

⚠️ Водіїв просять врахувати тимчасові зміни та можливі ускладнення руху під час планування поїздок.