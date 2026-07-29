У Підгайцях не підтримали пропозицію виділити ще 1 млн грн на допомогу військовим

Депутатка Підгаєцької міської ради Галина Дуда повідомила, що на засіданні бюджетної комісії та сесії міської ради запропонувала спрямувати 1 мільйон гривень із понад 13 мільйонів гривень перевиконання бюджету на збільшення депутатського фонду для оперативної допомоги військовослужбовцям.

За її словами, ця ініціатива не отримала підтримки більшості депутатів. Водночас, як зазначає депутатка, під час обговорення пролунали запевнення, що до цього питання можуть повернутися пізніше.

Крім того, не була підтримана й інша її пропозиція — скасувати чинне обмеження, за яким одному військовослужбовцю можна виділити не більше 100 тисяч гривень на рік. За словами Галини Дуди, за винесення цього питання на голосування проголосували лише 10 депутатів із необхідних 14.

Депутатка вважає, що таке обмеження ускладнює закупівлю дороговартісного обладнання для військових та змушує шукати додаткові джерела фінансування, втрачаючи час.

Також Галина Дуда запропонувала визначити у міській раді відповідального працівника, який інформуватиме військовослужбовців про місцеві програми підтримки та координуватиме взаємодію між військовими, депутатами й керівництвом громади.

За словами депутатки, керівництво громади повідомило, що таку ініціативу планують реалізувати.