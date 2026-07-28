У Тернополі оштрафували пішохода за перехід дороги в недозволеному місці

У Тернополі на вулиці Протасевича патрульні поліцейські виявили чоловіка, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу та між транспортними засобами.

Як зазначають у патрульній поліції, такими діями пішохід створював небезпеку як для себе, так і для інших учасників дорожнього руху.

Інспектори зупинили порушника та притягнули його до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення Правил дорожнього руху пішоходами.

У патрульній поліції наголошують, що подібні випадки трапляються регулярно. З порушниками проводять профілактичні бесіди та складають адміністративні матеріали.

Правоохоронці закликають пішоходів дотримуватися Правил дорожнього руху та переходити дорогу лише у встановлених місцях, адже це допомагає уникнути аварійних ситуацій.