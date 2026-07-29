Пожежа в підвалі багатоповерхівки: у Тернополі ДСНС-ники врятували 82-річного чоловіка

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували дві пожежі, під час однієї з яких врятували літнього чоловіка.

Перше повідомлення про займання надійшло о 12:55. Пожежа виникла у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку на проспекті Степана Бандери в Тернополі.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив близько 1 квадратного метра, пошкодив стіни та старі речі. Найбільшу небезпеку становило сильне задимлення.

У задимленому підвалі перебував 82-річний місцевий житель. Рятувальники оперативно евакуювали його у безпечне місце та ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню на житлові поверхи будинку.

Того ж дня, о 21:43, вогнеборці виїжджали до Бучача, де на відкритій території загорілася суха трава. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів.

У ДСНС закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки та обережно поводитися з вогнем як у побуті, так і на відкритій місцевості.