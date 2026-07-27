У центрі Тернополя змінили схему руху транспорту

У Тернополі завершили роботи з оновлення схеми організації дорожнього руху в центральній частині міста. Зміни запровадили на ділянці від перехрестя вулиць Руської та Замкової у напрямку дамби Тернопільського ставу.

Після реорганізації на цій ділянці облаштовано по дві смуги для руху транспорту в кожному напрямку.

Також уздовж вулиці облаштували окремі смуги для безкоштовного паркування, які можуть вмістити орієнтовно 30–35 автомобілів.

У міській раді зазначають, що нова схема організації дорожнього руху має збільшити пропускну спроможність однієї з центральних магістралей Тернополя, впорядкувати паркування та забезпечити безперешкодний рух транспорту.