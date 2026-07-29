Майже два роки невідомості, – Ангелом додому повертається захисник Микола Воронко з Кременеччини

В Кременецькуу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 24 жовтня 2024 року поблизу н. п. Новодмитрівка, Покровського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель села Крижі, Гаївського старостинського округу, колишній стрілець-помічник гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини ****, солдат ВОРОНКО Микола Васильович, 1982 року народження. Повідомляє міський голвоа Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Миколу!

Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас

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