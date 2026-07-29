13:18 | 29.07.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Майже два роки невідомості, – Ангелом додому повертається захисник Микола Воронко з Кременеччини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

В Кременецькуу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 24 жовтня 2024 року поблизу н. п. Новодмитрівка, Покровського району, Донецької області, загинув військовослужбовець, житель села Крижі, Гаївського старостинського округу, колишній стрілець-помічник гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини ****, солдат ВОРОНКО Микола Васильович, 1982 року народження. Повідомляє міський голвоа Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Миколу!🕯️
Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *