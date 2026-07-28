Пральні машини не працюють, укриття потребує ремонту: що виявили під час перевірки в Почаєві

Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснили повторний моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, облаштованого на базі гуртожитку Почаївського вищого професійного училища.

На момент перевірки у закладі проживали 30 внутрішньо переміщених осіб, переважно з Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Серед них — двоє людей з інвалідністю. Також у гуртожитку залишаються вільними ще чотири кімнати.

За результатами моніторингу умови проживання загалом оцінили як задовільні. Для переселенців облаштовані окремі кімнати, кімната для дозвілля, спільна кухня та санвузли з душовими.

Водночас монітори виявили низку недоліків. Зокрема, дві з трьох пральних машин не працюють і потребують ремонту, рекомендації попереднього візиту виконані лише частково, а будівля досі не обладнана засобами безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Крім того, найпростіше укриття, розташоване у підвалі гуртожитку, потребує приведення у відповідність до чинних вимог.

Під час візиту представники Секретаріату також провели правопросвітницький захід і роз’яснили мешканцям порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За словами моніторів, опитані переселенці загалом задоволені умовами проживання та не повідомляли про порушення своїх прав.

За підсумками перевірки буде підготовлено моніторинговий звіт із відповідними рекомендаціями.