Почаївська лавра отримала 30 днів на вихід зі структури УПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) видала припис про усунення порушень законодавства Почаївській Свято-Успенській лаврі після завершення дослідження щодо наявності ознак її афілійованості з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Дослідження тривало з 24 червня по 21 липня 2026 року. За його результатами ДЕСС встановила наявність ознак афілійованості та зобов’язала релігійну організацію усунути виявлені порушення.

Відповідно до законодавства, Почаївська лавра має 30 днів із моменту отримання припису, щоб виконати вимоги ДЕСС.

Які порушення має усунути лавра

У приписі зазначено, що намісник Почаївської лаври разом із Духовним собором (радою) повинні:

ухвалити рішення про вихід Почаївської лаври зі структури Київської митрополії УПЦ та надати документальне підтвердження такого рішення;

та надати документальне підтвердження такого рішення; заявити в усній або письмовій формі про незгоду з призначенням до статутних органів управління Російської православної церкви (РПЦ) ;

; підготувати заяву про припинення повноважень та розірвання зв’язків із РПЦ, а також надати підтвердження ухвалених рішень.

Припис видано на підставі Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Якщо вимоги припису не будуть виконані у встановлений законом строк, подальші дії здійснюватимуться відповідно до чинного законодавства.