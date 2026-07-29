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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Володимир Козій з Тернопільщини

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Солдат, стрілець-оператор Володимир Козій, 1969 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув 27 липня минулого року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🕊️ Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким захисника.
🙏 Нехай Господня ласка допомагає вам зцілювати душевні рани.
🇺🇦 Зустріч нашого захисника відбудеться у Сквері Героїв завтра, 30 липня, о 13:00.
📍 Маршрут колони проляже через доброводівське перехрестя.
🕯️ Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до оселі воїна на вулицю Сагайдачного у Збаражі, де відбудеться парастас.
✝️ Чин похорону — у п’ятницю, 31 липня, об 11:00.
🙏 Просимо прийти і належно вшанувати пам’ять Героя, який віддав життя за нашу гідність, свободу і незалежність Української держави.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою!

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