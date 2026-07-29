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Новини Тернополя 

У Тернополі електромобіль розтрощив електроопору: водій дивом не постраждав

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У Тернополі 28 липня на вулиці Коновальця сталася дорожньо-транспортна пригода за участю електромобіля.

За інформацією рятувальників, водій автомобіля Renault Zoe не впорався з керуванням та врізався в електроопору.

Оскільки в аварію потрапив електромобіль, існувала потенційна загроза короткого замикання та займання тягової батареї. На місце оперативно прибули фахівці ДСНС, які знеструмили транспортний засіб і усунули ризик виникнення пожежі.

Унаслідок ДТП водій не зазнав серйозних травм. Від госпіталізації він відмовився.

Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та правил дорожнього руху.

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