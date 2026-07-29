На Тернопільщині виявили незаконне звалище будівельних відходів

Під час рейдової перевірки державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили факт несанкціонованого розміщення будівельних відходів на території Білецької громади Тернопільського району.

На місці зафіксували накопичення будівельного сміття та інших відходів, що, за даними Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, свідчить про порушення природоохоронного законодавства та законодавства у сфері управління відходами.

За цим фактом екоінспекція готує матеріали для передачі до правоохоронних органів. Правоохоронці мають встановити осіб, причетних до незаконного складування відходів, та притягнути їх до відповідальності.

У відомстві нагадують, що самовільне розміщення будівельних відходів призводить до засмічення земель, погіршує санітарний стан територій, негативно впливає на довкілля та може спричинити забруднення ґрунтів.

Екоінспекція закликає жителів і суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства та не допускати утворення стихійних сміттєзвалищ.