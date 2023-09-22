Це не 100% з того, що ми пропонували, та все ж сподіваємося на спільні позитивні напрацювання, – під міською радою відбулася акція “ЗСУ в ПЕРШУ чергу”

В четвер, 21 вересня відбулась зустріч ініціативної групи акції “ЗСУ в ПЕРШУ чергу” з представниками мера. Був присутній секретар міської ради Ігор Гірчак, заступник міського голови Вікторія Остапчук, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи Петро Гукалюк, начальниця управління цифрової трансформації та комунікацій зі засобами масової інформації Мар’яна Зварич.



Під час дискусії був вироблений певний план дій, – розповідає одна з організаторів акції Ольга Тимошенко.

Це не 100% з того, що ми пропонували, та все ж сподіваємося на спільні позитивні напрацювання в забезпеченні військових підрозділів, які розташовані на території Тернопільської міської громади.



Отже, про що домовились:

1. З міського бюджету на 31 сесії ТМР виділили 15,5 млн. грн. на фінансування потреб військових частин Тернополя. На даний час зі слів представників від влади ці кошти вільні, а всі запити від військових частин закриті в повному обсязі.

2. Ініціативна група буде робити певні кроки для того, щоб посприяти збільшенню запитів від частин, та буде контролювати, щоб ці запити були задоволені міською радою.

3. Для того, щоб зібрати та систематизувати запити, ініціативна група створила групу в Телеграм, де кожен військовослужбовець з тернопільських військових підрозділів може написати про ту потребу, яка є в їх підрозділі. Кожен з учасників ініціативної групи гарантує конфіденційність переданої нам інформації, тому писати можна сміливо.

4. Коли буде зібрана певна інформація про потреби військослужбовців, ми опрацюємо її, складемо список що і на який підрозділ потрібно (без даних військового). Ця інформація буде передана в міську раду.

5. Представник міської ради, який контактує з командирами тернопільських військових підрозділів, Петро Гукалюк буде пропонувати комбригам профінансувати з місцевого бюджету потрібні бригаді засоби чи техніку. Для збереження законності від командира потрібно буде лист-запит на ТМР, а також акт прийому-передачі.



Ми сподіваємося на ефективність всіх ланок цієї домовленості, для збільшення обороноздатності країни та наближення Перемоги.





