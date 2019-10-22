«Наші справи живуть довго після нас»: добровольця Юрія Горайського з Тернопільщини посмертно нагородили Лицарським хрестом

У День захисника України, 14 жовтня, в Тернопільському обласному драматичному театрі відбулася перша урочиста церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини».

Так, у рамках урочистостей 17-ти добровольцям вручили орден «Лицарський хрест». Ще троє Героїв удостоїли цією нагородою посмертно. Серед них – матрос 73-го морського центру спеціальних призначень Юрій Горайський, який загинув 4 березня 2016 року під Докучаєвськом Донецької області.

Юрій Горайський народився поблизу Тернополя, а вже після одруження переїхав з сім’єю жити до Збаража. З травня 2014 року до квітня 2015 року очолював Збаразьку районну державну адміністрацію. Спершу чоловік допомагав військовим, будучи волонтером, згодом і сам вирішив піти воювати.



Загинув Юрій Горайський під час розвідки на Маріупольському напрямку. Передовий дозор «морських котиків» вийшов на висоту в районі міста Докучаєвська й наштовхнувся на диверсійно-розвідувальну групу окупанта. Як наслідок – Юрій Горайський та його побратим з Одещини Олександр Хмеляров отримали смертельні поранення. Поховали добровольця поблизу з Героєм Небесної Сотні Устимом Голоднюком на міському кладовищі у Збаражі.



Посмертну нагороду Юрія Горайського отримала його дружина Наталія Горайська. Жінка каже, вчинок її чоловіка має вічно жити у історії краю.



– На цій землі ми перебуваємо тимчасово, але наші справи живуть ще довго після нас. Мій чоловік, Юрій, зробив героїчний вчинок, який має надовго залишитися в історії. Він та інші добровольці, яких я знаю, йшли воювати заради того, щоб захистити рідну землю, оборонити свою країну. Я дуже шаную їхній подвиг. Цих людей вже немає поряд з нами. Єдине, що сьогодні можемо зробити для них – молитися й просити Матір Божу заступництва для тих хлопців, які продовжують захищати рідну землю на сході, – зазначила Наталія Горайська.



До слова, організатор першої офіційної церемонії нагородження, гoлoва грoмадськoгo oб’єднання учасників АТO Галичини Ружена Вoлянська наголосила, що орден «Лицарський хрест» вручили тим жителям краю, які одними із перших пішли протистояти ворогу, ризикуючи життям.