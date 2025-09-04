Тернопільщина під гіпернаглядом: влада вводить нові жорсткі правила для мітингів і акцій протесту
Змінено порядок погодження масових заходів у Тернопільській області 🚨
На виконання наказу командувача військ ОК “Захід” 3 вересня 2025 року було ухвалено рішення Ради оборони Тернопільської області, згідно з яким змінено порядок погодження масових (урочистих) заходів на території області.
🔹 Основні зміни:
-
Відтепер відповідальним за погодження масових заходів визначено начальника Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
-
Умови проведення заходів під час воєнного стану:
-
Проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів можливе тільки за умови попереднього письмового погодження.
-
Організатори повинні подати повідомлення за 10 робочих днів до заходу, яке повинно містити:
-
дату та час проведення
-
маршрут руху (за наявності)
-
мету заходу
-
орієнтовну кількість учасників
-
особливості організації заходу
-
інформацію про наявні укриття поблизу.
-
-
-
Процедура погодження:
-
Виконавчі органи місцевого самоврядування мають надіслати узагальнену заявку за 7 робочих днів для погодження на електронну адресу: terovk_admin@post.mil.gov.ua.
-
Рішення про погодження заходів ухвалюється виконавчим комітетом відповідної ради.
-
🔹 Як формуються заявки:
-
Заявки можуть формуватися:
-
безпосередньо органами місцевого самоврядування;
-
на підставі звернень громадських організацій, ініціативних груп та інших установ.
-
🔹 Погодження заходів:
Після затвердження, виконавчі комітети подають узагальнену заявку на погодження ТЦК та СП.
💡 Важливо: Ці зміни покликані забезпечити більшу організованість та безпеку під час проведення масових заходів в умовах воєнного стану.