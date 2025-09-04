Тернопільщина під гіпернаглядом: влада вводить нові жорсткі правила для мітингів і акцій протесту

Змінено порядок погодження масових заходів у Тернопільській області 🚨

На виконання наказу командувача військ ОК “Захід” 3 вересня 2025 року було ухвалено рішення Ради оборони Тернопільської області, згідно з яким змінено порядок погодження масових (урочистих) заходів на території області.

🔹 Основні зміни:

Відтепер відповідальним за погодження масових заходів визначено начальника Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Умови проведення заходів під час воєнного стану: Проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів можливе тільки за умови попереднього письмового погодження.

Організатори повинні подати повідомлення за 10 робочих днів до заходу , яке повинно містити: дату та час проведення маршрут руху (за наявності) мету заходу орієнтовну кількість учасників особливості організації заходу інформацію про наявні укриття поблизу.

Процедура погодження: Виконавчі органи місцевого самоврядування мають надіслати узагальнену заявку за 7 робочих днів для погодження на електронну адресу: terovk_admin@post.mil.gov.ua.

Рішення про погодження заходів ухвалюється виконавчим комітетом відповідної ради.

🔹 Як формуються заявки:

Заявки можуть формуватися: безпосередньо органами місцевого самоврядування; на підставі звернень громадських організацій, ініціативних груп та інших установ.



🔹 Погодження заходів:

Після затвердження, виконавчі комітети подають узагальнену заявку на погодження ТЦК та СП.

💡 Важливо: Ці зміни покликані забезпечити більшу організованість та безпеку під час проведення масових заходів в умовах воєнного стану.