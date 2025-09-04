00:51 | 5.09.2025
Тернопільщина під гіпернаглядом: влада вводить нові жорсткі правила для мітингів і акцій протесту

Змінено порядок погодження масових заходів у Тернопільській області 🚨

На виконання наказу командувача військ ОК “Захід” 3 вересня 2025 року було ухвалено рішення Ради оборони Тернопільської області, згідно з яким змінено порядок погодження масових (урочистих) заходів на території області.

🔹 Основні зміни:

  1. Відтепер відповідальним за погодження масових заходів визначено начальника Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

  2. Умови проведення заходів під час воєнного стану:

    • Проведення мирних зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових заходів можливе тільки за умови попереднього письмового погодження.

    • Організатори повинні подати повідомлення за 10 робочих днів до заходу, яке повинно містити:

      • дату та час проведення

      • маршрут руху (за наявності)

      • мету заходу

      • орієнтовну кількість учасників

      • особливості організації заходу

      • інформацію про наявні укриття поблизу.

  3. Процедура погодження:

    • Виконавчі органи місцевого самоврядування мають надіслати узагальнену заявку за 7 робочих днів для погодження на електронну адресу: terovk_admin@post.mil.gov.ua.

    • Рішення про погодження заходів ухвалюється виконавчим комітетом відповідної ради.

🔹 Як формуються заявки:

  • Заявки можуть формуватися:

    • безпосередньо органами місцевого самоврядування;

    • на підставі звернень громадських організацій, ініціативних груп та інших установ.

🔹 Погодження заходів:
Після затвердження, виконавчі комітети подають узагальнену заявку на погодження ТЦК та СП.

💡 Важливо: Ці зміни покликані забезпечити більшу організованість та безпеку під час проведення масових заходів в умовах воєнного стану.

