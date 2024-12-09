Знову сумна звістка на Тернопільщині – зупинилося серце захисника Івана Байсаровича
І знову сумна звістка в селі Михайлівка. Повідомляють на сторінці Мельниця- Подільської громади.
Зі смутком повідомляємо про чергову смерть брата, вірного друга, односельчанина, військовослужбовця Байсаровича Івана Богдановича.
Був вірним побратимом, мужнім та хоробрим воїном… Серце Івана зупинилося …….
Сьогодні 9 грудня 2024 року помер в лікарні. Важко знайти слова втіхи, співчуваємо рідним та близьким молодого Воїна Івана. На жаль, громада втратила ще одного сина…
Світла пам’ять і низький уклін Герою!
Щирі співчуття з приводу гіркої втрати рідним, друзям та близьким. Схиляємо голови у глибокій скорботі.
Це важка втрата для кожного із нас….
Слава Україні!
Герою Івану вічна слава!
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