Знову сумна звістка на Тернопільщині – зупинилося серце захисника Івана Байсаровича

І знову сумна звістка в селі Михайлівка. Повідомляють на сторінці Мельниця- Подільської громади.

Зі смутком повідомляємо про чергову смерть брата, вірного друга, односельчанина, військовослужбовця Байсаровича Івана Богдановича.

Був вірним побратимом, мужнім та хоробрим воїном… Серце Івана зупинилося …….

Сьогодні 9 грудня 2024 року помер в лікарні. Важко знайти слова втіхи, співчуваємо рідним та близьким молодого Воїна Івана. На жаль, громада втратила ще одного сина…

Світла пам’ять і низький уклін Герою!

Щирі співчуття з приводу гіркої втрати рідним, друзям та близьким. Схиляємо голови у глибокій скорботі.

Це важка втрата для кожного із нас….

Слава Україні!

Герою Івану вічна слава!

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