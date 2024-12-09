У Тернополі затримали 16-річного п’яного водія

Нетверезий юнак порушив ПДР та не виконував вимогу про зупинку

Учора, близько 21-ї години, на вулиці Богдана Хмельницького патрульні помітили автомобіль Chevrolet, водій якого порушив ПДР. На законну вимогу про зупинку керманич не відреагував та намагався втекти.

Патрульні оперативно передали орієнтування іншим екіпажам, і незабаром транспортний засіб вдалося зупинити на вулиці Збаразькій.

За кермом перебував 16-річний юнак.

Під час спілкування інспектори виявили у неповнолітнього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин пройшов відповідний огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,87 проміле.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами); за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без права керування); за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння); за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку).

Патрульні закликають громадян бути відповідальними, дотримуватися ПДР та не сідати за кермо у стані сп’яніння. Бережіть своє життя та життя інших!