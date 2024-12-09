На Тернопільщині стартувала щорічна «ялинкова кампанія»
Лісівники вирощують та заготовляють новорічні дерева на спеціальних плантаціях і під час рубок догляду за лісом. Доступні також дерева в горщиках.
Цього року до свят планується заготовити близько 200 тисяч. Це вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.
Де придбати новорічне дерево?
Усі контакти та локації ви можете знайти в фейсбуці та сайті ДП “Ліси України” >> https://e-forest.gov.ua/rehionalni-lisovi-ofisy/
Як зрозуміти, що ялинка легальна?
Кожне дерево має спеціальну бирку зі штрих-кодом, що містить інформацію про місце заготівлі, лісозаготівельника та його підпорядкування.
Перевірити цю інформацію можна буквально за декілька секунд через сайт >> https://open.ukrforest.com.
!Наявність маркування гарантує, що дерево вирощене без шкоди для природи, а кошти від його продажу поповнюють бюджет громади.
Які ціни на дерево?
Придбати ялинку можна безпосередньо в лісництвах або на торговельних майданчиках лісгоспів за нижчими ніж на ринках цінами. Цьогоріч вартість залишається незмінною: 135 грн за дерево висотою 1 м (ціна залежить від регіону).
Також інформуємо, що за незаконне рубання новорічних дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. До того ж, у грудні-січні розмір шкоди за незаконне вирубування хвойних дерев збільшується в три рази.