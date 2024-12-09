На Тернопільщині стартувала щорічна «ялинкова кампанія»

Лісівники вирощують та заготовляють новорічні дерева на спеціальних плантаціях і під час рубок догляду за лісом. Доступні також дерева в горщиках.

Цього року до свят планується заготовити близько 200 тисяч. Це вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Де придбати новорічне дерево? ДП “Ліси України” https://e-forest.gov.ua/rehionalni-lisovi-ofisy/ Усі контакти та локації ви можете знайти в фейсбуці та сайті>>

Як зрозуміти, що ялинка легальна? Кожне дерево має спеціальну бирку зі штрих-кодом, що містить інформацію про місце заготівлі, лісозаготівельника та його підпорядкування.

https://open.ukrforest.com. Перевірити цю інформацію можна буквально за декілька секунд через сайт >>

!Наявність маркування гарантує, що дерево вирощене без шкоди для природи, а кошти від його продажу поповнюють бюджет громади.

Які ціни на дерево? Придбати ялинку можна безпосередньо в лісництвах або на торговельних майданчиках лісгоспів за нижчими ніж на ринках цінами. Цьогоріч вартість залишається незмінною: 135 грн за дерево висотою 1 м (ціна залежить від регіону).

Також інформуємо, що за незаконне рубання новорічних дерев передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. До того ж, у грудні-січні розмір шкоди за незаконне вирубування хвойних дерев збільшується в три рази.