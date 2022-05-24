«Намагаємося не підводити ні державу, ні своїх працівників», – директор компанії  «Бучачагрохлібпром» про роботу під час війни

Навіть в умовах воєнного стану ТзОВ «Бучачагрохлібпром» на Бучаччині продовжує сумлінно сплачувати податки та заробітні плати своїм працівникам, а також допомагає ЗСУ.

Про це розповів директор компанії Казимир Попіль у прямому ефірі програми «Сильні разом» на каналі «Тернопіль1».

– Враховуючи те, що одним із напрямків нашої діяльності є тваринництво, наразі приблизно 40 % валового доходу наших підприємств залежить саме від тваринницької сфери. Завдячуємо у цьому нашому партнеру «Тернопільському молокозаводу». Звісно, був певний період, коли були незначні затримки з зарплатами чи заниження ціни, але зараз все вирівнялося. Завдяки цьому тримаємося на ногах, – зазначив Казимир Попіль.

Компанія не має заборгованостей щодо обов’язкових щомісячних платежів, додав директор підприємства.

– Зараз зовсім немає затримок зарплати, ми вчасно сплачуємо податки та обслуговуємо кредитний портфель. Хоч і є кредитні канікули, але маємо розуміти, що утримання армії та державних інституцій під час війни потребує надходжень. Намагаємося не підводити ні державу, ні своїх працівників. Так, ми дещо обмежили певні інвестиційні покупки, але щодо обов’язкових платежів стараємося не створювати жодних заборгованостей, – наголосив Казимир Попіль.