«Наші захисники та захисниці налаштовані на перемогу та тотальне винищення ворогів», – Михайло Головко про поїздку на передову

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко регулярно відвідує українських військових, які захищають Україну від рашистів на передових позиціях.

Про одну із останніх поїздок він розповів у ефірі програми «Сильні разом» на телеканалі «ІНТБ».

– Їздив минулого тижня до захисників на передову. Бойовий дух наших хлопців та дівчат дуже високий. Ніхто з них навіть не думає про інші речі, окрім як про перемогу та тотальне винищення всіх ворогів України. Наші бійці дуже цінують, коли до них приїжджають волонтери чи представники влади, бо розуміють: тил про них дбає, – розповів Михайло Головко.

Голова облради наголосив на тому, що українці не мають права зневірюватися, а впевнено йти вперед.

– Наші можливості, з кожним днем вичерпуються, але ми в жодному разі не маємо права опускати руки та зневірюватися. Потрібно йти вперед і не зупинятися, перемагати! Бо наша зупинка може нам дорого коштувати. Скільки людей вже віддали життя за Україну, скільки покалічених доль… Ми не маємо права відступати, – підкреслив Михайло Головко.