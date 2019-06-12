Амулети, що фільтрують сни, мешканки Тернопільщини зачаровують погляд

Ловці снів, які згідно з давніх індіанських легенд можуть відганяти погану енергію та злих духів, своїми руками створює мешканка Шумська на Тернопільщині Віта Онофрійчук.

Вироби дівчини приваблюють насамперед кольором. Умілиця надає своїм амулетам яскравого забарвлення. Так що у витворах Вікторії можна побачити чи не всі кольори веселки – оранжеві, рожеві, сині, фіолетові, зелені ловці снів. Мабуть, така барвиста дивовижа біля ліжка і справді потрібна для того, щоби приходили кольорові та приємні сни…

— Понад рік тому почала робити ловців снів. Це вироби, які не дуже популярні в Україні, однак виглядають привабливо, нестандартно і навіть дещо містично – притягують. Для того, щоби вийшов добрий ловець снів, я збираю лозу, чищу, скручую у формі кола, потім фарбую чи обмотую нитками. Павутинку за допомогою нитки й голок також нашиваю самостійно. На початкових етапах роботи над виробами було важко цим займатися, адже не все вдавалося. Бувало, не хотіли елементи добре скріплюватися чи нитки не вистачало. Не люблю вчитися на основі відеоуроків, порад. Прагну самій опановувати щось робити, вчитися на власних помилках. Згодом добре освоїла техніку, тож двох годин без відволікань мені досить, щоби зробити доброго ловця, — поділилася дівчина.

У перекладі з індіанської мови «ловець снів» означає неживі форму слова «павук» або «пастка снів», і сам по собі є талісманом сплячої людини від злих духів. Сон – це подорож у світ мрій, де ми можемо літати, підійматися на недосяжні висоти, плавати в глибинах океану і навіть зустрічати своїх померлих близьких. Щоб він був спокійним і безпечним, мудрі індіанці використовували ловець снів. Страшні і злі сни заплутувалися в павутині ниток і зі світанком зникали, а світлі і хороші прослизали до сплячого.

Як розповіла умілиця, традиційно ловець снів робиться з вербової лози у вигляді обруча з натягнутою всередині павутиною з бавовняної нитки, яка прикрашається різними намистинами і пір’ям. В павутину також заплітають дерев’яні намистини, лозу і багато інші традиційні індійські символи, іноді містичного характеру.

— Головний елемент виробу – павутина-нитка, яка має ловити сни. А отвір посередині павутини слугує для того, щоби туди входили хороші сни. Найчастіше ловці снів беруть для дітей та вішають біля ліжка, аби малечу не мучили жахіття. Всі мої амулети – різні. Роблю їх тільки з натуральних матеріалів. Вільно поєдную у виробах яскраві кольори, аби амулети виглядали цікаво. Загалом за увесь період роботи зробили понад двадцяти ловців снів, — наголосила Віта Онофрійчук.

Анна СЕМЕНКІВ, Тернополяни