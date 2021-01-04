Погода на Різдво: синоптики прогнозують різке похолодання в Україні

Після потепління на Новий рік та у перших числах січня 2021 року до України на Різдво прийде похолодання.

Про це ТСН.ua повідомив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Так, за його прогнозами похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10-15°.

“На Різдво погода погіршиться, від 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-15° морозу”, — поділився прогнозом Владислав Білик.

Варто зазначити, що раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що на Новий рік до України прийде по-весняному тепла погода.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується туман з видимістю 100-500 метрів.