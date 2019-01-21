На державних дорогах Тернопільщини відновили аварійний ремонт, щоб забезпечити проїзд

Ремонт доріг – процес, який значно залежить від погодних умов. Використання тої чи іншої технології та матеріалів диктується температурою та вологістю. Узимку для забезпечення проїзду українські дорожники змушені застосовувати аварійний ямковий ремонт. Від дозволяє забезпечити проїзд автошляхами у сніг та мороз.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області дала вказівку підрядним організаціям засипати вибоїни на державних дорогах краю білим щебенем. Його шляховики заготовляють з місцевих кар’єрів (Галущинського, Полупанівського) перед початком осінньо-зимового періоду. Отже оплачується лише людська праця та експлуатація механізмів.

«Головне завдання – гарантувати безпеку руху, бо навіть через дрібну вибоїну може трапитися ДТП. Як би дорожників за аварійний ремонт не критикували, важливіше – людське життя, – коментує керівник Служби Богдан Юлик. – Мережа державних доріг області становить майже 1500 кілометрів. Ліквідація ямковості проводиться сьогодні виключно на тих автошляхах, де не було поточного середнього ремонту у останній період (покриття трас Тернопіль-Львів,Обхід Тернополя,Тернопіль-Підволочиськ, Тернопіль-Кременець знаходяться у відмінному стані )»

Щойно температурний режим дозволятиме, ямковість ліквідуватимуть гарячим асфальтобетоном. Для цього середньодобова температура повинна становити щонайменше +5 градусів за Цельсієм.

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