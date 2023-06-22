20:43 | 22.06.2023
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Лановецька громада знову у скорботі: на Донеччині загинув молодий Герой Володимир Батовський

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Пекельне жорно війни не дає оговтатись від численних втрат для нашого краю. Сьогодні ще одна трагічна звістка сколихнула громаду – у Бахмутському районі загинув молодий солдат Володимир Батовський із с. Білозірка. Про повідомляє Лановецька міська рада.

Командир відділення кулеметного взводу 3 механізованого батальйону військової частини А4053 отримав поранення несумісне з життям 21 червня під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника.

Йому назавжди буде 26. Всього лише 26…

Вічна пам’ять загиблому Герою!

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