На війні загинув воїн з Чорткова – Андрій Скоблін

Чорні дні для Чортківської громади… Завтра громада зустрічатимемо тіла двох загиблих Героїв, а сьогодні надійшла чергова жахлива звістка – загинув чортків’янин Скоблін Андрій. Про це повідомляють у міській раді.

Радіомінер інженерно-саперного взводу Скоблін Андрій воював у самому пеклі війни – місті Бахмут Донецької області.

Вчора, 24 квітня, він загинув, виконуючи чергове небезпечне бойове завдання, отримавши осколкове поранення, несумісне з життям…

У Героя є лише рідна сестра, яка проживає у Тернополі.

Пам’ятайте, якою ціною Україна щодня протистоїть московській орді. Схилімо голови перед подвигом Героїв… Вічна їм пам’ять!..