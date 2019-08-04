Онколог-гінеколог з Тернополя Богдан Кривокульський: “Слід знати свого ворога і тих, хто зможе допомогти у боротьбі з ним»

За останні 20 років захворюваність населення України злоякісними новоутвореннями зросла з 308,1 до 381,4 на 100 тисяч населення, що вказує на приріст захворюваності на 21,9%. У даний час онкологічна патологія є причиною 13% усіх випадків смерті і 25% випадків інвалідності українців. Питома вага раку як причина смерті у працездатному віці складає 14% у чоловіків і 29% – у жінок. Злоякісні пухлини жіночої системи займають високе місце. Онкологи-гінекологи б’ють на сполох, адже на кону стоять не лише майбутні життя, а й здоров’я та безпека молодих людей. Чи реально вберегти себе від раку? Що варто знати про підступну хворобу? Таку інформацію нам надав лікар онколог-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук у сфері онкології, онколог КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Богдан Кривокульський

«Люди повинні розуміти, що рак не виникає за одну хвилину, це досить тривалий процес»

– Пане Богдане, коли людина чує, що у неї рак, то зазвичай опускаються руки…

– Раком у народі прийнято називати будь-які злоякісні новоутворення незалежно від їхнього тканинного походження та будови. Зазвичай це твердження не є точним або взагалі неправильне. Тому краще застосовувати такі поняття, як «злоякісний процес», «злоякісне новоутворення» або «злоякісна пухлина». В залежності від типу тканини, клітини якої перетворилися на злоякісні, розрізняють найбільш поширені: рак, саркома, лімфома, меланома тощо. Злоякісне новоутворення має згубний вплив на організм, оскільки відбувається неконтрольоване розмноження змінених клітин із поширенням та проникненням в інші тканини організму та метастазування.

– У чому полягає саме Ваша робота в боротьбі з цим захворюванням?

– Моя робота полягає в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань жіночих статевих органів. Варто зазначити, що пухлини репродуктивної системи жінки посідають значне місце у структурі онкологічної захворюваності. У 2018 році, згідно з Національним канцер-реєстром, показник захворюваності на рак ендометрію в Україні склав 35,1 на 100 тисяч жіночого населення і займає друге місце після раку молочної залози. Рак шийки матки та рак яєчників посідає 4 та 6 місця серед питомої ваги 10 основних нозологічних форм ЗН у жінок.

– Від чого найчастіше з’являються захворювання у жінок?

– Ракова клітина – це клітина, яка колись була здорова, проте внаслідок певних чинників вона втратила свою здатність до апоптозу (програмована смерть клітини), вона перероджується і тягне за собою ряд процесів, які можуть призвести до фатального наслідку. Насправді чинники дуже прості, всі їх знають та стикаються з ними щодня, проте не надають належного значення. Це стресові фактори, екологія, фонові захворювання, шкідливі звички та зниження імунітету. Всі ці фактори створюють сприятливе середовище для того, щоби хвороба розвивалася та прогресувала. Також не варто забувати і про генетичну схильність. Щодо жінок, то негативну роль відіграє: початок раннього статевого життя, часта зміна статевих партнерів, шкідливі звички. Також хочу сказати про високоонкогенні штами вірусу папіломи людини (ВПЛ), які часто можуть провокувати ракові захворювання (наприклад рак шийки матки).

– Що це за вірус?

– Вірус папіломи людини (ВПЛ) – із родини папіломавірусів, що має здатність до реплікації в людському організмі. Як і решта представників папіломавірусів, ВПЛ має властивість інфікувати клітини шкіри або слизової оболонки. Більшість відомих типів ВПЛ мають асимптоматичний перебіг, проте деякі з них викликають утворення бородавок, а також розвиток злоякісних новоутворень (високоонкогенні штами) шийки матки, піхви, вагіни, статевого члена, глотки та анусу. Його носієм є кожна людина. У цього вірусу безліч типів, і тут головною загрозою для нього є міцна імунна система. Якщо в пацієнта здоровий організм, імунітет справиться з ним. Але бувають випадки, коли цей вірус призводить до дисплазії епітелію шийки матки та розвитку раку шийки маки або інших небезпечних захворювань. Тому дуже важливо слідкувати за своїм здоров’я, вчасно відвідувати лікарів та виявляти можливі ризики.

– Чи подає жіночий організм сигнали про збій?

– Люди повинні розуміти, що рак не виникає за одну хвилину, це досить тривалий процес. Інколи для того, щоби людина з певними скаргами прийшла до лікаря, може пройти декілька років, але тоді може бути занадто пізно. Щодо захворюваності в області моєї спеціальності, то будь-які аномальні виділення, кров’янисті виділення (за винятком менструації), різкі болі внизу живота – це вже кричущий сигнал про необхідність звернення до лікаря. Не жартуйте зі своїм здоров’ям. Насправді всі розуміють той факт, що попередити легше, ніж лікувати, але чомусь ніхто не дотримується цього. Здоров’я необхідно берегти змолоду!

«Раннє виявлення онкопатології – запорука успіху в лікуванні!»

– Як часто повинна жінка відвідувати лікаря?

– До мене приходять жінки, які відвідували гінеколога понад десять років тому, коли народжували дитину. «Чого я піду, якщо нічого не болить і не турбує?» А може бути й таке, що після такого «Чого я піду?» я змушений оголосити невтішні результати обстеження. На даний час інтернет, телебачення майорять про те, що ракові захворювання буквально косять всіх підряд, ну невже це не привід звернутися до лікаря на огляд? Немає соціальної свідомості. Лікування онкологічних захворювань – складний і тривалий процес, який потребує значних затрат (фізичних, психологічних, фінансових), не кожен організм витримує таке лікування, тому всіх закликаю завтра звернутися до своїх лікарів. Раз у пів року жінкам варто робити профілактичний огляд, здавати потрібні аналізи, проходити обстеження. Раннє виявлення онкопатології – запорука успіху в лікуванні!

– Чи впливає вагітність на ракові пухлини?

– Якщо брати до уваги таке захворювання, як рак шийки матки, то вагітність може бути сприяючим фактором для прогресії даної патології. У світі вже ведеться активна практика для збереження малюка та здоров’я жінки. На другому триместрі вагітності проводиться спеціалізоване лікування. Під час вагітності організм жінки перебудовується, ембріон росте, відбувається активний поділ клітин, внаслідок цього й атипові клітини починають активно ділитися й рости. Але якщо навіть склалися так обставини, то медики завжди детально вивчають кожен випадок, комусь пропонують перервати вагітність на ранніх термінах, бо це врятує життя жінці, іншим пропонують народжувати, але при цьому пройти курс спеціалізованого лікування. Малюку в утробі ракові клітини не загрожують, якщо це неспадкова хвороба.

– На якому рівні лікування онкологічних захворювань у Тернополі?

– Онкологічне захворювання – серйозна проблема. Проте пам’ятайте, ця хвороба піддається лікуванню, більше того – її можна попередити. Страх – не найкращий помічник у лікуванні. Слід знати свого ворога і тих, хто зможе допомогти у боротьбі з ним. При виникненні онкологічного захворювання та передракових станів лікування потрібно проводити лише у спеціалізованій медичній установі – онкологічному диспансері, який надає високоспеціалізовану допомогу. Спроби подолати недугу поза медичними установами з використанням неперевірених методів і засобів призводять до прогресування хвороби та роблять неможливим подальше радикальне лікування. Обладнання, яке має Тернопільський онкологічний диспансер, дозволяє виявити та пролікувати захворювання на високому рівні. Арсенал хірургічного обладнання є базовим і сміливо дозволяє проводити хірургічні втручання, наявність апаратів для променевої терапії та хіміопрепарати за державний кошт є у наявності. Лікування проходить згідно зі світовими протоколами та рекомендаціями.

– Чи призводять венеричні захворювання до онкологічних?

– Венеричні захворювання можуть бути фоновими для онкопатології. Вони сприятимуть потраплянню ВПЛ у клітину з подальшою її трансформацією.

– Які методи захисту від раку Вам відомі?

– В Європі з метою захисту від раку шийки матки проводять вакцинацію. І її рекомендують робити дівчаткам, які ще не живуть статевим життям. При проведенні вакцинації ризик захворюваності знижується. В Україні вакцина є, на даний час проходить перереєстрацію. Також проводять вакцинацію з метою профілактики, після лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (дисплазії) шийки матки.

«Рак – це не вирок, але й не кашель»

– Яке Ваше ставлення до методів лікування народними засобами?

– Основні види лікування злоякісних новоутворень поділяються на: хірургічне, медикаментозне (хіміотерапія, гормонотерапія, таргетна терапія) і променеве. Їх використовують як самостійне лікування, так і в поєднанні для підвищення ефективності. Багато знаю людей, які із впевненістю та з міцною ціллю йшли до перемоги над своєю хворобою, і їм це вдавалося. Самонавіювання, переконання, розуміння того, що це не смертний вирок, завжди помагали людині, тим паче її стресостійкість підвищується, вона стає невразлива, а отже, немає негативних прогресуючих моментів (психосоматичних). Як лікар, мушу наголосити на медичному спеціалізованому лікуванні.

– Яким чином можна попередити рак?

– Бути свідомими! Рак – це не вирок, але й не кашель. Подумайте про людей, які вас оточують, про дітей, внуків, про майбутнє. Не живіть думкою, «мене це не торкнеться». Хвороба не вибирає, дуже багато молодих жінок звертаються до нас, і ми охоче їм допомагаємо, але ви мусите розуміти, в наших руках лише частина порятунку. Чим швидше ми виявимо проблему, тим швидше зможемо вам якісно допомогти. Якщо б люди зверталися до лікарів, коли належить, а не коли «припече», можливо, й не було б фрази «медицина безсильна». Цінуйте своє здоров’я. Огляд лікаря-гінеколога займає десять хвилин. Подумайте над цим!

Щорічно у світі виявляють 10 мільйонів нових випадків злоякісних новоутворень, понад 850 тисяч з яких складають злоякісні пухлини жіночих статевих органів, додає лікар. Не нехтуйте своїм здоров’ям!

Соломія Вершигора