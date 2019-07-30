У Тернополі працює поливальна машина

На вулицях Тернополя впродовж спекотних днів працює поливальна машина. Комунальники поливають дороги в першу чергу для того, щоб вберегти тернополян від надмірної концентрації пилу, а дороги – від руйнування.

Насамперед зрошування здійснюють у центральній частині та на масиві «Східний». Побачити “поливалку” сьогодні можна на вулиці Крушельницької, Замковій, Руській, Хмельницького, Дружби, Слівенській, проспекті Степана Бандери та Злуки тощо. Графік роботи поливального авто залежить від погодних умов. При зниженні температури повітря або при дощових опадах поливання не здійснюватиметься, – повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.