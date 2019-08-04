На Тернопільщині омолоджуються унікальною ягодою з незвичною назвою

Лох багатобарвний або гумі – незаслужено малопопулярна ягода на Тернопільщині. Проте останніми рокам корисні властивості її оцінюють все більше й у наших краях. Пише Терен.

У плодах міститься вітаміни, антоціани, пектинові і дубильні речовини, хлорогенова і аскорбінова кислоти , а вітаміну С в складі ягід і листя гумі вдвічі більше, ніж в чорній смородині. Тож останніми роками кущі гумі можна зустріти на багатьох подвір’ях та в садах тернополян. А вже сьогодні літру вітамінних та охолоджувальних ягід можна придбати на базарі всього за 20-30 грн.

Лох багатобарвний популярний в Японії, Кореї та Китаї. Гумі називають «чудо-ягодою» Сахаліну. Ця рослина є найближчим родичем обліпихи, але вигідно відрізняється смаком «крапчастих» плодів.

Чагарник зацвітає в червні, а плоди дозрівають в липні-серпні і залишаються на гілках, не опадаючи навіть з настанням заморозків. Лох багатобарвний рідко повністю скидає листя на зиму.

Гумі приносить полегшення при різних шлунково-кишкових захворюваннях. Корисні плоди позитивно впливають на процес кровообігу. Препарати, виготовлені на його основі, мають тонізуючу дію.

Смак ягоди гумі одночасно нагадує вишню, яблуко і ананас, вони трохи терпкі. Гумі заготовляють на зиму у вигляді варення, джему і соку. З плодів отримують оригінальні смакову нотку алкогольні напої. Ягоди зберігають свою користь і в сушеному вигляді. Часто смачні і корисні плоди просто перетирають з цукром. У холодильнику свіжі ягоди зберігаються близько тижня, не втрачаючи при цьому ні користі, ні товарного виду.

Ягоди гумі не варто вживати лише в разі індивідуальної непереносимості та обмежити вживання при цукровому діабеті.