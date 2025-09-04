Популярність і духовне служіння: священник Олексій Філюк досягнув 1 млн вподобань на своїй сторінці у Facebook

Олексій Філюк — релігійний діяч та громадський активіст з Тернопільщини, який активно займається релігійною та культурною діяльністю. Нещодавно його сторінка у Facebook досягла вражаючого досягнення — 1 мільйон вподобань! Це свідчить про його велику популярність і вплив серед онлайн-спільноти.

Олексій Філюк є настоятелем храмів у селах Шушківці та Білозірка на Тернопільщині, а також керує будинком культури в Шушківцях. У 2024 році він видав книгу «365 християнських пісень на кожен Божий день», яка вже здобула визнання як в Україні, так і за кордоном. Окрім цього, отець активно волонтерує, допомагаючи переселенцям, і навіть запустив кулінарний блог, де ділиться рецептами та порадами.

Це досягнення на соціальних мережах є ще одним підтвердженням його популярності серед численних прихильників, які активно слідкують за його діяльністю, проповідями та благодійними ініціативами.

Вітаємо отця Олексія з цим значним досягненням і бажаємо ще більше успіхів у служінні Богу та людям!