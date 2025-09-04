Тернопільщина забезпечила понад 1,4 мільярда гривень військового збору: підсумки восьми місяців

За січень-серпень 2025 року платники податків Тернопільської області перерахували до державного бюджету 1 млрд 446,3 млн грн військового збору. Це на 1 млрд 83,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, надходження зросли учетверо.

Очікувані показники виконано на 108,3%, додатково до бюджету надійшло 111 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність мешканцям та представникам бізнесу, які сумлінно виконують свій обов’язок зі сплати податків. У нинішніх умовах воєнного стану кожна гривня, що надходить до бюджету, є важливим внеском у забезпечення обороноздатності держави. Кожна гривня – це зброя, яка захищає Україну.