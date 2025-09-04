Шокуючий напад у Тернополі: неповнолітній з ножем напав на сусіда?

Увечері 3 вересня, близько 20:00, на вулиці Тарнавського в Тернополі сталася бійка між двома чоловіками. Інцидент відбувся неподалік житлових будинків, і, за словами свідків, один з учасників конфлікту мав предмет, схожий на ніж.

Про подію повідомила місцева жителька, після чого на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Речник поліції Тернопільщини Андрій Василик підтвердив інформацію про інцидент і зазначив, що поліція зареєструвала подію та продовжує розслідування.

За інформацією сайту “Місто”, неповнолітній напав з ножем на свого сусіда. Поліція з’ясовує всі обставини того, що сталося, а також встановлює мотиви нападника.

“Орієнтовно о 20:00 надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинків на вулиці Тарнавського відбулася бійка між чоловіками. В одного, ймовірно, був предмет, схожий на ніж. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група,” — прокоментував Андрій Василик.

Правоохоронці вже працюють над з’ясуванням всіх обставин конфлікту, а також звертаються до свідків події для допомоги в розслідуванні.

