«Повернувся в Київ і зайшов до порожньої хати»: Сергій Притула – про сварки з дружиною під час війни

Волонтер і ведучий проектів Нового каналу дав відверте інтерв’ю в рамках YouTube-проекту Маші Єфросиніної «Екзамен. Нова реальність»

За час повномасштабної війни Сергій Притула дав безліч інтерв’ю, і всі вони були присвячені військово-політичним темам та роботі його Благодійного фонду. Однак у відвертій розмові з давньою подругою зірковий волонтер порушив традицію і заговорив про особисте, зокрема про стосунки з дружиною Катериною. Виявляється, ще не так давно конфлікти між ними відбувалися доволі часто.

– Можливо, ще кілька місяців тому мені було б легше відповісти, через що ми сваримося. Тому що подібні речі відбувалися. У подробиці, що саме лежало в основі наших суперечок, вдаватися не буду, це справа суто сімейна, – поділився Сергій. – Проте я дійшов певного висновку, приїхавши якось до сім’ї. Ми з мамою не порозумілися через щось і, за старою доброю українською звичкою, кілька днів ходили, надуті одне на одного. Бо ж кожен вважав, що правота на його боці. Потім, коли я повернувся в Київ і зайшов у порожню хату, замислився: «‎Блін, я й так вириваюся до них на якийсь децл часу, і марнувати цей безцінний дар можливості спілкуватися з найріднішими людьми на якісь сварки – це просто ірраціонально, особливо в часи, в які ми зараз живемо». Тому сказав і дружині, і мамі: «‎Слухайте, давайте так. Якщо є ситуація, де в нас різні погляди на щось, ми не будемо сваритися, а будемо все це проговорювати».

За словами Сергія, цей спосіб спрацював – тепер у його родині обговорюється абсолютно все, а сварки й образи практично зійшли нанівець.

– Мені дуже прикро, що я дійшов до цього лише під час війни, на 42-му році життя. Але краще зараз, аніж ніколи, – підкреслив волонтер. – Тому в нас зараз відсутні розмови на підвищених тонах чи якісь конфлікти, навпаки – ми дуже багато часу витрачаємо на те, щоб радитися щодо важливих питань і разом тішитися різними життєвими подіями.





