Понад 1,1 тис. декларацій про майновий стан і доходи уже подали жителі Тернопільщини

У січні цього року уже 1122 громадян подали податкову декларацію про отримані доходи, що на 10 відсотків більше, ніж минулорічного січня.

Із загальної кількості декларацій 463 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, ще 659 громадянами, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого громадянами доходу становить 104 млн 384,6 тис. гривень.

Сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 5,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,3 млн грн військового збору.

Так, 219 громадян отримали 64 млн 398,1 тис. грн доходів за договорами спадщини чи дарування; 91 громадянин отримав 14 млн 372,7 тис. грн доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна; 46 громадян задекларували 814,2 тис. грн доходів від здачі в найм майна; 23 громадянина отримали 9 млн 551 тис. грн доходів від незалежної професійної діяльності; один громадянин задекларував 3,4 тис. грн. інвестиційних доходів. Також за результатами проведеної роз’яснювальної роботи 5 громадян нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 677,7 тис грн доходу.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб, а це 3,2 млн грн, задекларували громадяни, які отримали подарунки та спадщину; 1,7 млн грн – громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності; 462,9 тис. грн – громадяни, які отримали доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна; 121,2 тис. грн – громадяни, які отримували іноземні доходи; 21,6 тис. грн – від здачі в найм нерухомого чи рухомого майна.