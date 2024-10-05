Медаль знайшла свого героя! «Золотий хрест» отримав Богдан Мелимука з Тернопільщини

Солдат Богдан Мелимука зі Скоморохів Великоберезовицької громади, шо на Тернопільщині отримав почесну відзнаку нагрудний знак “Золотий хрест” від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. Повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

Наш герой прийняв надважкий бій на Донеччині, виконав бойове завдання, вистояв, про те отримав поранення.

“Вітаємо з нагородою та дякуємо за мужність! Бажаємо швидкого одужання та відновлення!