На Тернопільщині шукають двох жінок, які зникли в лісі

Одразу у двох громадах Тернопільщини рятувальники проводять пошукові роботи. Зникли дві жінки, які пішли в ліс і не повернулися додому. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

5 жовтня забили на сполох у с. Бертники Монастириської ТГ Чортківського району. 70-річна мешканка села вранці вийшла з дому в ліс по гриби і не повернулася. До її пошуків залучили рятувальників, поліцію та місцеве населення. Вчора знайти пенсіонерку не вдалося, сьогодні рятувальна операція продовжується.

Того ж дня в с. Іване-Пусте Іване-Пустенської громади Чортківського району зникла 81-річна жінка, яка також вирушила до лісу. Пошуки пенсіонерки тривають.