Пʼять років на «швидкій» і майже чотири на фронті: історія медика з Тернополя

Уродженець Тернополя Віктор понад 25 років працював фельдшером екстреної медичної допомоги. Із початком повномасштабного вторгнення він без вагань став на захист України та вже майже чотири роки рятує життя побратимів у лавах 105 окремої бригади територіальної оборони.

Як розповідають у бригаді, до 2022 року єдиним військовим досвідом Віктора була строкова служба. Уже на другий день після початку великої війни він прийшов до військкомату, пройшов військово-лікарську комісію і того ж вечора прибув до свого підрозділу.

Спочатку Віктор служив бойовим медиком роти вогневої підтримки, а згодом став фельдшером медичного пункту 3-го батальйону. За роки служби він працював на найгарячіших ділянках фронту — на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Куп’янському та Покровському напрямках.

За словами військового, досвід роботи на «швидкій» допоміг йому психологічно витримувати найважчі моменти війни. Водночас він наголошує, що сьогодні евакуація поранених стала значно складнішою через постійну загрозу ворожих безпілотників.

Удома на захисника чекають дружина, донька, дві онуки, зять, брат і батьки. Напередодні свого 60-річчя, яке він відзначатиме 23 вересня, Віктор зізнається, що найбільше мріє повернутися до рідних і надолужити час, втрачений через війну.

«Мрію присвятити життя онукам. Дуже шкодую, що коли пішов на війну, вони були ще зовсім маленькими, а за ці роки вже виросли. Думаю тепер надолужити», — говорить військовий.