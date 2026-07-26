У Гримайлові відбулася презентація книги “Жити попри все”
22 липня в Гримайлові відбулася презентація книги «Жити попри все. Розповіді жінок про війну, 2014 та 2022». В ній 11 українок різних професій, віку та з різних регіонів написали про свій досвід війни та пошуки стійкості.
Книга створена для всіх українців, які переживають свої гіркі досвіди війни та потребують прикладів опори для продовження Нагадуємо, що ініціатором створення цієї книги є громадська організація «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», яка з 2014 року документує порушення прав людини, пов’язані з війною.
Від ветеранів з подякою виступав представник кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” , фахівець з супроводу ветеранів Ігор Войцехівський, секретар Гримайлівської селищної ради п. Оксана Диць подякувала гостям за громадську позицію та передала пам’ятні сувеніри. Гримайлівська публічна бібліотека поповнилася новими книгами.
Світлина Volodymyr Khanas