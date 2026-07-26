У Гримайлові відбулася презентація книги “Жити попри все”

22 липня в Гримайлові відбулася презентація книги «Жити попри все. Розповіді жінок про війну, 2014 та 2022». В ній 11 українок різних професій, віку та з різних регіонів написали про свій досвід війни та пошуки стійкості.

Авторки щиро та відверто написали про життя в російській окупації, втрату через війну рідних, майна та здоров’я, полон, сексуальне та гендерно зумовлене насилля, пов’язане з війною, тощо. Вагомою частиною їхніх історій є розповіді про те, що їх підтримувало під час цих потрясінь і продовжує підтримувати.

Гостей представив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.

Про свої історії розповіли:

Марина Супрун — авторка книги, дівчина з села Ягідне, Чернігівської області, яка неповнолітньою пережила полон росіян в підвалі школи.

Сталіна Чубенко — авторка книги, мама закатованого бойовиками у 2014 році 16-річного Степана – наймолодшого Героя України;

Людмила Біленька, яка 12 років чекає сина із полону, представниця об’єднання рідних зниклих безвісти “Надія”.

До речі, чоловік п. Людмили – родом з сусіднього Перемилова і на презентацію завітали представники села.

Книга створена для всіх українців, які переживають свої гіркі досвіди війни та потребують прикладів опори для продовження Нагадуємо, що ініціатором створення цієї книги є громадська організація «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», яка з 2014 року документує порушення прав людини, пов’язані з війною.

Від ветеранів з подякою виступав представник кіномарафону “Синьо-жовта стрічка” , фахівець з супроводу ветеранів Ігор Войцехівський, секретар Гримайлівської селищної ради п. Оксана Диць подякувала гостям за громадську позицію та передала пам’ятні сувеніри. Гримайлівська публічна бібліотека поповнилася новими книгами.

Світлина Volodymyr Khanas