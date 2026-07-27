Понад 1,5 млн грн щомісяця: на Тернопільщині викрили масштабний нелегальний бізнес

Слідчі поліції Тернопільської області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, яких підозрюють в організації незаконного бізнесу з продажу рідин для електронних цигарок.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

За даними слідства, фігуранти щомісяця реалізовували до 12 тисяч флаконів рідин для електронних цигарок. Орієнтовний дохід від незаконної діяльності перевищував 1,5 млн гривень на місяць.

У межах розслідування правоохоронці провели 26 санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій вилучили понад 87 тисяч одиниць готової продукції та компонентів для її виготовлення, а також готівкові кошти. Загальна вартість вилученого майна становить понад 5,6 млн гривень.

Оперативний супровід кримінального провадження здійснювали співробітники управління карного розшуку спільно з Управлінням СБУ в Тернопільській області. Процесуальне керівництво у справі забезпечувала Тернопільська обласна прокуратура.

Як наголосив Сергій Зюбаненко, незаконний обіг рідин для електронних цигарок становить не лише економічний злочин, а й загрозу здоров’ю людей, адже продукція невідомого походження може містити небезпечні речовини.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.