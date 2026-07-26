Понад 1,5 роки невідомості, – Ангелом додому повертається Віталій Шевчук з Тернопільщини

Клята війна продовжує забирати життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток, сльози та втрачену надію, і знову На Щиті повертається ще один Герой… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу н.п. Успенівка Покровського району Донецької області 11 грудня 2024 року загинув, солдат ШЕВЧУК ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ, 1994 року народження, мешканець с. Боришківці Мельнице-Подільської територіальної громади.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!