У Тернополі просвітяни перетворили пошкоджені вітром двері на витвір мистецтва

У Тернополі члени міського об’єднання ВТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка знайшли оригінальне рішення для пошкоджених вхідних дверей своєї світлиці.

Ще у квітні сильний вітер вибив вхідні двері. Тимчасово їх забили фанерою. Проте таке рішення не влаштовувало просвітян — звичайна фанера не личила культурній установі.

За справу взялася художниця й активна членкиня організації Наталія Барасаб. За кілька годин звичайна фанера перетворилася на справжній витвір мистецтва.

«Тепер навіть вимушене тимчасове рішення нагадує: українська культура живе там, де є люди, які творять красу», — зазначають у «Просвіті».

У організації щиро дякують пані Наталії за талант, небайдужість і відданість просвітянській справі. Водночас у просвітян виникла дилема: чи варто тепер вставляти скло, чи залишити художню роботу.

А як вважаєте ви?