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На Тернопільщині розшукують 15-річну Сніжану Залевську

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Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують 15-річну Сніжану Залевську, 2010 року народження.

За інформацією правоохоронців, ввечері 26 липня дівчина вийшла з дому та досі не повернулася. Наразі її місцеперебування залишається невідомим.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, середньої статури.

Поліція звертається до всіх, хто бачив Сніжану Залевську або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, з проханням невідкладно повідомити про це за телефонами:

  • +380 96 882 94 11
  • (0352) 27-11-70
  • або на спецлінію 102.

Правоохоронці просять громадян не залишатися байдужими, адже будь-яка інформація може допомогти у пошуках дитини.

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