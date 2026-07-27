На Тернопільщині розшукують 15-річну Сніжану Залевську
Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують 15-річну Сніжану Залевську, 2010 року народження.
За інформацією правоохоронців, ввечері 26 липня дівчина вийшла з дому та досі не повернулася. Наразі її місцеперебування залишається невідомим.
Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, середньої статури.
Поліція звертається до всіх, хто бачив Сніжану Залевську або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, з проханням невідкладно повідомити про це за телефонами:
- +380 96 882 94 11
- (0352) 27-11-70
- або на спецлінію 102.
Правоохоронці просять громадян не залишатися байдужими, адже будь-яка інформація може допомогти у пошуках дитини.