На Тернопільщині розшукують 15-річну Сніжану Залевську

Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують 15-річну Сніжану Залевську, 2010 року народження.

За інформацією правоохоронців, ввечері 26 липня дівчина вийшла з дому та досі не повернулася. Наразі її місцеперебування залишається невідомим.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, середньої статури.

Поліція звертається до всіх, хто бачив Сніжану Залевську або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, з проханням невідкладно повідомити про це за телефонами:

+380 96 882 94 11

(0352) 27-11-70

або на спецлінію 102.

Правоохоронці просять громадян не залишатися байдужими, адже будь-яка інформація може допомогти у пошуках дитини.