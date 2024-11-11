Тернопільських рятувальників нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України»

За мужність, самовідданість та зразкове виконання службового обов’язку трьох рятувальників з Тернопільщини було нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».

Високої нагороди удостоєні:

Підполковник служби цивільного захисту Назар Богдан, начальник групи піротехнічних робіт;

Старший лейтенант служби цивільного захисту Артем Хом’як, начальник відділення піротехнічних робіт;

Головний майстер-сержант Мирослав Кулачковський, фельдшер-рятувальник;

Майстер-сержант Юрій Вовчук, старший сапер.

Кожен з них своєю працею, самовідданістю та відвагою зробив вагомий внесок у спільну боротьбу за мирне майбутнє нашої країни. Їхні зусилля є неоціненними для захисту життя громадян, забезпечення безпеки в умовах воєнного часу та відновлення територій, постраждалих від бойових дій.

Пишаємося нашими героями-рятувальниками, які щодня ризикують своїм життям, виконуючи непрості завдання та демонструючи відвагу і професіоналізм на передовій служби порятунку.

Вітаємо із заслуженою відзнакою та бажаємо нових звершень на службі заради безпеки рідної землі!