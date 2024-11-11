Тернопільські спортсмени гідно представили Тернопіль на міжнародній арені

Тернопільські спортсмени показали високий рівень майстерності на Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби «MIEDZYNARODOWY TURNIEJ ZAPASNICZY MEMORIAL WLADYSLAWA BAJORKA 2024», що проходив у Польщі.

Пишаємося здобутками наших молодих атлетів. Нікіта Квасецький та Матвій Кротюк вибороли золоту медаль. Захар Тарасюк, Артем Топольницький та Юрій Хай – срібні медалі. Назар Барабаш та Давид Збараський здобули бронзові медалі. Спортсмени є вихованцями «КДЮСШ з греко-римської боротьби» Тернопільської міської ради.

Вітаємо тренерський склад, спортсменів та їх батьків з такими досягненнями! Кожна перемога наших атлетів – це внесок у спортивну славу міста. Вони гідно представили Тернопіль на міжнародній арені.