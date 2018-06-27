Барабани допомагають покращити настрій та навіть лікувати, – тернополянин Тарас Шпачук

Про неабияку силу та цілющу дію ударних інструментів – джембе, дарбуку, конґи, хангу, маракаси, бубону та інших розповів під час бесіди вчитель гри на джембе і дарбуках у тернопільській школі етнічних барабанів – Тарас Шпачук.

— Тарасе, розкажіть, будь ласка, детальніше про школу етнічних барабанів та чого там можуть навчитися тернополяни?

Три роки назад, при центрі східної культури «Білий Лотос», керівником центру Більчуком Миколою Миколайовичем, було створено «Школу етнічних барабанів», завданням якої було і є розвиток відчуття ритму, популяризація перкусії і хорошого настрою серед мешканців Тернополя.

В цій школі усі бажаючі мають змогу познайомитися з перкусійною музикою і повчитися грати на таких інструментах.

Перкусія – це загальна назва ударних інструментів, які не входять до складу класичної ударної установки. До них відносяться джембе, дарбука, конґа, ханг, маракаси, бубон, кливели, кастаньєти, бонго, тибетська чаша, тибетський здвін, каратали та багато інших музичних інструментів.

— Певне, серед цього переліку інструментів можна виокремити один чи два особливі, найголовніші?

— Саме зі сходу Микола Миколайович привіз свій перший барабан – дарбуку. Тому історично так склалося, що перкусійний напрямок центру східної культури почався з цього інструменту. Згодом у нас з’явилися джембе, оскільки вони є одними із найбільш популярніших перкусійних інструментів і дають просто фантастичний звук, який добре впливає на стан людини.

Також у нас є конґо, маракаси, бубон, тибетські чаші, тибетський дзвін і каратали. Кожен з цих інструментів різний, кожен має свій унікальний звук і коли вони звучать всі разом – це просто фантастично! Джембе, дарбука і конґо належать до типу мембранофонів. В них елементом, який видає звук, є натягнута мембрана.

— Ознайомте мене трішки з історією виникнення джембе і дарбуки?

— Джембе – родом із західної Африки. Робиться з цілісного шматка дерева та обтягується шкірою. Проте в сучасному світі можуть бути варіанти з клеєних смуг дерева та з пластиковою мембраною.

Вважається, що він був створений у стародавній Імперії Mande / Mandinko, нинішня територія Гвінеї і Малі в 1100-1200 роках нашої ери. Ковалі, відомі як Numu, створили джембе. Існує думка, що їх надихнула на це посудина (чаша), яку використовували для дроблення кукурудзи, що мала форму пісочного годинника.

Проте, Заходу він став відомий лише в 50-х рр. XX століття, коли музично-танцювальний ансамбль Les Ballets Africains, почав давати вистави по всьому світу. У наступні роки інтерес до джембе швидко і сильно зростав; Зараз цей інструмент дуже популярний і використовується у великій кількості музичних колективів.

Дарбука – один із стародавніх перкусійних інструментів Близького Сходу. Праобрази цих барабанів у формі кубка відомі ще з часів неоліту (за результатами розкопок), їх зображення зустрічаються на месопотамських барельєфах і єгипетських фресках.

У Стародавньому Єгипті найперша згадка сходить до тексту, що датується часом правління фараона Хеопса (27 в. До н.е., IV династія Стародавнього царства), де йдеться про певну музикантку на ім’я Марі, що співала для своєї пані, супроводжуючи свій спів грою на барабані.

Що стосується Близького Сходу, то свідчення існування барабанів у формі кубка зустрічаються ще в XI столітті до н. е. У Єгипті і Сирії найбільш якісні дарбуки виробляють методом лиття із спеціального сплаву алюмінію. Майстри Туреччини вважають за краще кераміку, також в Туреччині масово використовують металеве штампування для дешевих інструментів і відливають корпус з чавуну для більш професійних і важких дарбук.

— Як вчитель гри на джембе і дарбуках, розкажіть, яку користь матимуть люди від гри на таких інструментах?

Як вже було сказано вище – одне із завдань школи – розвиток відчуття ритму. І саме на цьому я хочу загострити Вашу увагу.

Сучасна цивілізація відрізняється прискоренням темпу життя і різноманіттям життєвих ритмів, з якими постійно стикається кожна людина. Таке різноманіття ритмів, а нерідко і аритмічність життєвих процесів, обумовлених соціальними проблемами, створює хаотичність у відносинах людини зі світом і носить руйнівний характер. Значну роль у створенні сприятливих умов для гармонізації відносин людини з природним і соціальним середовищем, з оточуючими людьми і самим собою грає розвиток відчуття ритму, що є основою їх здоров’я, емоційного благополуччя, інтелектуального, естетичного і фізичного розвитку.

Таким чином, виховання почуття ритму – не просто навчання музичному рахунку, але і включення людини в просторово-часові відносини з біологічними ритмами природи, через яке відбувається більш глибоке розуміння життєвих процесів і природних явищ, а також регуляція внутрішньої діяльності організму і його взаємодій із зовнішнім середовищем.

Серед всіх представників перкусійних інструментів, які відносяться до мембранофонів, джембе має один з найпотужніших звуків.

Звук – це хвиля. Звуки джембе мають сильно сконцентрований хвилевий ефект. Барабанний ритм здатний відновлювати роботу серця і приводити в порядок кровоносну систему, найсильніше впливати на фізичний стан і емоції людини.

Барабани допомагають зняти емоційну напругу, «розрядитися», а також сконцентруватися на «тут і зараз» Також барабани допомагають мозку виробляти альфа хвилі, які відповідають за хороший настрій, розслаблення і відпочинок. У світі барабани використовують для лікування ДЦП і аутизму, для лікування емоційних розладів.

— Можливо, розкажете деякі історії, як саме гра на перкусійних інструментах допомогла деяким вашим пацієнтам?

У нас був досвід роботи з бійцями АТО, які були у полоні. У них був сильний посттравматичний синдром і важка депресія. Для того, щоб хоч якось впоратись з приступами паніки і кошмарами, вони змушені були приймати важкі хімічні препарати. Але вже після кількох занять з барабанів у них було видно значне емоційне покращення. Спочатку вони почали зменшувати дозу своїх ліків, а потім повністю від них відмовились. Цей приклад наочно показує ефективність барабанної методики.

У нас є знайома Галя, яка 18 років назад поїхала у Німеччину. Там вона освоїла професію «Вчитель з ритму». У їхніх школах розуміють, що учням потрібно розвивати відчуття ритму, міжкулеву асиметрію і трорчість, тому вона працює з кількома школами, де барабанить з дітьми різного віку і з дітками з особливими потребами. Також у Німеччині, якщо в когось є депресія чи інші емоційні розлади, то перш ніж приписувати таблетки, радять звернутися до ритмотерапії. І дуже часто на цьому все закінчується. Перкусія робить своє діло.

Ну а в тих людей, у кого зі здоров’ям все гаразд, барабани просто допомагають тримати фізичний і емоційний стан в тонусі!

— Відносно занять, то у вашій школі є якісь вікові обмеження щодо відвідин? Можливо, певним категоріям людей не підходять такі заняття?

Такі уроки підходять всім. Переважно ходять дорослі, але і діти також є. Найменшому барабанщику вісім років. Старшим людям барабани є дуже корисними, оскільки барабанний ритм здатний відновлювати роботу серця і приводити в порядок кровоносну систему.

— Розкажіть про графік занять у вашій школі та ціни на відвідини занять?

За урок потрібно домовлятися заздалегідь, оскільки деякі дні і години вже записані за учнями. Ціна доступна і формується відносно кількості людей на уроці і програми уроку.

— За скільки часу на ваших заняттях учні досягають помітних успіхів у грі на етнічних інструментах?

По різному буває. В більшості випадків, для опанування основ гри необхідно кілька місяців, якщо відвідувати уроки два рази в тиждень.

Одне із основних завдань – навчитися імпровізувати, вміти виразити свій внутрішній стан через музику. Музика формує звичаї, настрої і норми поведінки людей. Тому дуже важливо слухати гарну і гармонізуючу музику. І ще важливіше музику творити самому, досліджувати, як в процесі творення Ви починаєте змінюватись.

— Що потрібно учневі для того, аби опанувати окремі прийоми гри на етнічних барабанах? Чи складно навчитися грати на етнічних барабанах?

Насамперед потрібне бажання! Барабани вчать дисципліни і концентрації, які потрібні для опанування навиків гри.

Можна обійтися без музичної освіти. А якщо вона у Вас є, то Вам буде простіше і цікавіше опановувати новий інструмент. Гра на різних музичних інструментах вимагає різних зусиль. Різні звуки дають різні вібрації і енергію. І чим більше інструментів опанувала людина, тим краще.

— Чи користується школа етнічних барабанів популярністю серед тернополян, чи багато людей відвідують заняття ?

Вже багато Тернополян знайомі з перкусійною музикою, бо в нас є досвід гри і в різних закладах, і на багатьох заходах типу міжнародних конференцій, і просто неба, в парку, для людей, у своє задоволення. Але мабуть справедливо припустити, що для багатьох це буде новинкою, адже приходять нові учні. Буває, збираємо для гри у творчому просторі школи цікавих людей і кожен, хто хоч раз приходить на урок – обов’язково повертаються до нас ще!

Для тих, хто бажає навчитися грати на етнічних інструментах, варто звертатися до Тараса Шпачука

068-846-37-30 – Тарас

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Спілкувалася Анна Семенків

Тернополяни