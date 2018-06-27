Близько тисячі випускників медичного університету отримали довгоочікувані дипломи

Вранці, 26 червня, у палаці культури «Березіль» відбулися урочисті збори студентів та професорсько-викладацького складу, присвячені випуску лікарів, провізорів, провізорів-косметологів, стоматологів, біологів.

Цього дня глядацька зала палацу культури була переповнена випускниками, які з нетерпінням чекали вручення довгоочікуваних дипломів, їхніми батьками та друзями. Після урочистого виконання національного гімну до всіх присутніх звернувся ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Михайло Корда.

Долучилася до привітань і заступниця начальника управління – начальник відділу медичних кадрів та режимно-секретної роботи охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Чайковська Лідія Зіновіївна.

«Сьогодні я маю честь звернутися до вас, шановні випускники 6-го курсу, від імені начальника управління охорони здоров’я Володимира Григоровича Богайчука, команди управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації та від себе особисто і привітати із святом випуку. Це свято має подвійне емоційне підгрунтя, адже у ньому поєднуються сум розлуки і світло надії, смуток прощання і радість зустрічі з майбутнім. Ви вступаєте у доросле життя, яке буде наповнене викликами і небезпеками, але, я впевнена, ви з гідністю з ними справитеся. Багато елементів студентського життя відтепер відійшло в минуле. Тепер не потрібно буде щоранку бігти на заняття, складати іспити, але водночас уже не буде цього неповторно веселого, непередбачуваного студентського життя, яке ви будете згадувави дуже часто у дорослому житті.

Я вірю в те, що ви будете висококваліфікованими фахівцями, оскільки ви здобули фундаментальні знання саме у Тернопільському державному медичному університеті ім.. І.Я. Горбачевського. Адже професія лікаря у всі віки була, є і буде однією з найнеобхідніших і найпрестижніших. Це пов’язано з тим, що людське життя завжди було найвищою цінністю, яку неможливо купити за гроші.

Пам’ятайте, що ким би ви не стали, ви здобули найкращу і найгуманнішу у світі професію. Саме від вас буде залежатиме здоров’я та життя людини, майбутнє нашого народу. У кожного з вас у душі повинне бути святе відчуття потрібності служіння іншим. А у мене є одне до вас прохання – не зраджуйте своєму фаху, бо він найкращий!» – наголосила заступниця очільника медицини області Лідія Чайковська.