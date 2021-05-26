Тернополянка Марта Журавель виготовляє аксесуари з полімерної глини, їх називають “сlay rings”. Вона почала їх робити два місяці тому.

За словами майстрині, ці персні схожі на карамельні цукерки і чим більше у виробі кольорів – тим краще він виглядає.

“Часто рекомендують одягати кілька колечок на один палець, бо так виглядає стильніше. Про такі вироби я дізналася від своєї подруги. Вона стиліст і контент-мейкер, тобто, завжди в курсі всіх трендів. Я почала цікавитись, як виготовляти ці прикраси, шукала більше інформації і зрозуміла, що, насправді, це класна прикраса для доповнення щоденного образу”, – розповідає дівчина.

Марта – телеоператорка та журналістка. Захоплюється хендмейдом. Навчалася в художній школі. Тоді й опанувала техніку роботи з полімерною глиною. Вона каже, що виготовити такі каблучки не складно. Це може зробити кожен охочий у себе вдома. Матеріал можна придбати в інтернеті та у магазинах декору.

“Потрібно добре розім’яти матеріал. Він схожий до пластиліну, але трохи твердіший. Після того, як ми розім’яли глину – формуємо перстень. Ось, я придумала такий дизайн, щоб виріб був схожим на вузлик. Майже всі дизайни я придумую сама, також ідеї черпаю з інтернету. Зараз у тренді – блискітки та яскраві кольори. Суть цих аксесуарів в тому, що вони мають нагадувати дитячі речі, родом з дитинства. Вони мають бути яскраві і зробленими, наче власноруч. Бо якраз цього року весь акцент на тому, що актуальні саморобні прикраси”.

Актуальні і тваринні принти – зебра, леопард й, навіть, каблучки у вигляді жаб.

“Для виготовлення “каблучок-жабок”, потрібно підготувати основу та дві невеликих кульки із глини. Очі та рот я домальовую акриловими фарбами. Далі виріб потрібно підсушити протягом 30-ти хвилин у духовці при температурі приблизно 110 градусів. А завершальний етап – покриття спеціальним лаком. Він їх захищає і закріплює фарбу, якщо є якийсь принт на виробі. Якщо на персні залишилися деякі нерівності – не хвилюйтеся, така, дещо недбала, форма лише додає стилю”. За словами Марти Журавель, головне у виробництві перснів – творчий настрій і фантазія. Суспільне