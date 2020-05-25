Священник з Тернопільщини отримав від Папи Франциска дозвіл відпускати всі гріхи

Священник Бучацької єпархії УГКЦ о.Назарій Бедрій, голова Місійного єпархіального Відділу, 18 травня 2020 р. Б. отримав Декрет з Апостольської столиці у якому його призначено місіонером Божого Милосердя. Священник отримав від Папи Франциска спеціальний мандат бути сповідником і проповідником Божого милосердя.

Нагадаємо, що місіонер Божого Милосердя має право розрішати гріхи, зарезервовані святішому Отцеві, а також проповідувати Боже Милосердя та закликати людство до духовного навернення.

Коли вперше Папа Франциск благословляв священників- місіонерів Божого Милосердя з України, то звернувся до них з таким словом: «Бути місіонерами милосердя вимагає від вас бути свідками близькості Господа Бога та Його способу любити».

Він поділився думками про те, що слід вчинити для того, щоб це служіння звершувалося послідовно та стало конкретною допомогою для тих людей, які приступатимуть до них.

І першим виміром, на якому наголосив Святіший Отець, є покликання виражати материнськість Церкви. «Ми не можемо допустити, – зауважив він, – щоб каянник не відчув материнської присутності Церкви, яка його приймає та любить. Якщо забракне цього відчуття задля нашої закам’янілості, то це, насамперед, завдасть великої шкоди самій вірі, тому, що стане на заваді каянникові почуватися включеним у Христове Тіло. Тож, входячи до сповідальниці, слід пам’ятати, що це Христос приймає, вислуховує, прощає та дарує мир».

Наступник святого Петра заохотив місіонерів милосердя «вміти розгледіти прагнення прощення в серці каянника», яке відчуває «ностальгію за Богом, за Його любов’ю та домом». Саме це прагнення, за його словами, і є «початком навернення»: «Серце звертається до Бога, визнаючи скоєне зло, але з надією отримати прощення. І це прагнення скріплюється, коли у серці визріває рішення змінити життя і більше не хотіти грішити. Це момент, коли він ввіряється Божому милосердю, маючи повне довір’я, що Він його зрозуміє, простить та підтримає».

Далі Наступник святого Петра поділився думками про сором, який, за його словами, є вирішальним чинником навернення: «сором за те, що скоєне, і сором визнати це перед іншим». «Сором, – сказав він, – це внутрішнє почуття, яке впливає на особисте життя та вимагає від сповідника наставлення пошани та заохочення». У цьому контексті Папа пригадав про сором Адама і Єви після гріхопадіння, чи Ноя, коли він впився, а сини накрили його покривалом, щоб прикрити його наготу, вказуючи в цьому контексті на роль священника у сповідальниці:

«Перед нами – “нага” особа, людина, яка не знає, як і що говорити, яка має свої слабкості й обмеження, яка соромиться того, що є грішником і дуже часто неспроможна це висловити. Не забуваймо: перед нами не гріх, але розкаяний грішник, грішник, який не хоче бути таким, але не може. Людина, яка відчуває бажання бути прийнятою та прощеною», – зауважив Святіший Отець, підкреслюючи, що сповідники «покликані не судити з почуттям вищості», нібито вони «непіддатливі гріхові», адже «бути сповідником згідно Христового серця рівнозначне тому, щоб накрити грішника покривалом милосердя, щоби він більше не соромився та зміг повернути радість гідності Божої дитини».

Місіонери Божого милосердя є представниками єпархій та церковних структур цілого світу. Їхнім головним завданням є сповідництво та відпущення всіх гріхів, – повідомляє прес-служба Бучацької єпархії УГКЦ.