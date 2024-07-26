Зміни в графіку відключень світла 26 липня на Тернопільщині

⚠️Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 У п’ятницю, 26 липня, з 07:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 07:00-09:00 5 черга

➡️ 09:00-12:00 4 черга

➡️ 12:00-14:00 3 черга

➡️ 13:00-16:00 2 черга

➡️ 14:00-17:00 1 черга

➡️ 16:00-18:00 6 черга

➡️ 17:00-19:00 5 черга

➡️ 19:00-21:00 4 черга

➡️ 20:00-22:00 3 черга

➡️ 21:00-23:00 2 черга

➡️ 22:00-24:00 1 черга