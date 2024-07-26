13:01 | 26.07.2024
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Зміни в графіку відключень світла 26 липня на Тернопільщині

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⚠️Увага! Зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 У п’ятницю, 26 липня, з 07:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

 

 

 ➡️ 07:00-09:00  5 черга

 ➡️ 09:00-12:00  4 черга

 ➡️ 12:00-14:00  3 черга

 ➡️ 13:00-16:00  2 черга

 ➡️ 14:00-17:00  1 черга

 ➡️ 16:00-18:00  6 черга

 ➡️ 17:00-19:00  5 черга

 ➡️ 19:00-21:00  4 черга

 ➡️ 20:00-22:00  3 черга

 ➡️ 21:00-23:00  2 черга

 ➡️ 22:00-24:00  1 черга  

 

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