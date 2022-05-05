11:39 | 5.05.2022
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Тернопіль знову в скорботі: на війні загинув Ігор Писаревич

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Мужні українські воїни більше двох місяців тримають оборону нашої України від російських загарбників. Звістки про втрати серед наших військових боляче ранять нас. Адже це наші сини і доньки, цвіт українського народу.

Тернопіль сьогодні знову в скорботі. Під час виконання бойового завдання на східних рубежах нашої країни поблизу Луганської області загинув наш земляк, тернополянин Ігор Писаревич. Про це повідомляють у міській раді.

Прощання з Героєм відбудеться завтра 06 травня о 10:00 год.  у Домі печалі за адресою вул. Микулинецька, 27.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким!

Вічна пам’ять Героям!

Слава Україні!

Слава Героям!

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